“Fremito d’Arja” di Dario Levi vince l’Act3 della RS21 Cup Yamamay

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “” diha centrato la seconda vittoria nellaCup. Dopo il successo nel debutto di Alassio, in Overall,è tornato sul gradino più alto del podio nell’Act 3, quello di Torbole sul Lago di Garda, vale a dire la regata di “casa” visto che “” è portacolori del Circolo Vela Torbole che ha ospitato l’evento. Una tre giorni spettacolare con planate mozzafiato e l’Ora a soffiare sui 20 nodi a beneficio dei 25 team al via. A “” diCup– con Jas Farneti, Stefano Cherin, Fausto Surini e ...

