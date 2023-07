Fratello Borsellino | “Io tagliato fuori dalla famiglia di Paolo”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – "Parlare di unità, di 'che deve essere di tutti' e poi lanciare un attacco diretto alle Agende Rosse, e quindi a me, accusandomi di andare dietro a chissà quali teorie balzane… mi dispiace ma questo davvero non lo posso accettare, nemmeno dal marito di mia nipote". E' un Salvatoredeluso, "incaz…" come dice lui, quello che a una settimana dall'anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita ile cinque agenti della scorta, si trova a leggere l'intervista dell'avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli die marito della primogenita Lucia all'edizione palermitana di Repubblica. "Non accetto che si parli di armonia, di unità, e poi si cerchi di tagliareme, il ...