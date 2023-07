Francia | in arrivo il bonus rammendo per ridurre lo spreco di vestiti e scarpe

... il 'bonus rammendo' rientra nella riforma del settore tessile, avviata innel 2022. Una delle industrie più inquinanti che lo scorso anno, secondo Refashion, ha immesso sul mercato 3,3 ...Considerando esclusivamente i Paesi analizzati, ine in Spagna esiste già da tempo, ... Si applica a tutti i dipendenti, con alcune eccezioni, e un ulteriore aumento è innel 2024. In ...Ci sarà poi il rientro a Vidor, passando per San Giovanni e prima dell', dentro l'Abbazia ... arriva da undici paesi diversi (Austria, Croazia,, Germania, Perù, Polonia, Regno Unito, ...

Francia, in arrivo il “bonus rammendo” per frenare gli sprechi Notizie.it

L'Inter di Beppe Marotta è una delle squadre più attive sul mercato, l'obiettivo è regalare una rosa molto forte ad Inzaghi.I rimborsi andranno dai 6 euro per la riparazione di un tacco ai 25 per quella di un abito L'obiettivo è incentivare i cittadini a far aggiustare scarpe e vestiti usati anziché gettarli via, per dimin ...