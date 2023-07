In tempi di prezzi fuori controllo e inflazione galoppante, il governo francese ha deciso di varare un provvedimento per incoraggiare i cittadini a rammendare i vestiti e risuolare le scarpe, evitando ...Aggiustare il vecchio anziché rimpiazzarlo con il nuovo. Per ridurre così sprechi e consumi non necessari. Questa è l'idea alla base di un nuovoper vestiti e scarpe pensato in, che arriverà in ottobre: lo ha annunciato oggi, 12 luglio, la segretaria di Stato per l'ecologia Berangere Couillard. La quale "invita tutti i laboratori ...... come il nucleare o il carbone pere Germania. Non abbiamo nemmeno i rigassificatori, ... Diverso il discorso per isociali e i crediti d'imposta, questi ultimi con un costo altissimo di 20 ...

Francia: bonus per rammendare abiti e risuolare scarpe Agenzia ANSA

In Francia è in arrivo il "bonus rammendo": servirà a frenare lo spreco di oltre 700mila tonnellate di vestiti buttati via ogni anno nel Paese.In tempi di prezzi fuori controllo e inflazione galoppante, il governo francese ha deciso di varare un provvedimento per incoraggiare i cittadini a rammendare i vestiti e risuolare le scarpe, evitando ...