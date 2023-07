Francesco Valdiserri travolto e ucciso a Roma | la 24enne Chiara Silvestri condannata a 5 anni Ai familiari della vittima 800mila euro

È stata condannata a 5 anni di carcere Chiara Silvestri , la 24enne che la notte del 19 ottobre scorso aveva investito, uccidendolo, il 18ennea Roma, sulla Cristoforo Colombo, mentre camminava sul marciapiede. Alla donna era contestato l' omicidio stradale aggravato e per lei il pubblico ministero Erminio Amelio aveva ...Chiara Silvestri, 24 anni, accusata di omicidio stradale aggravato, è stata condannata a 5 anni. Investì, uccidendolo, il 18enne, la notte dello scorso 19 ottobre. Il ragazzo, al momento dell'impatto, stava percorrendo a piedi un marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma, mentre si trovava in compagnia ...Il gup Valerio Savio, al termine del processo celebrato in rito abbreviato nei confronti di Chiara Silvestri , la 24enne che lo scorso 19 ottobre ha investito, uccidendolo,a Roma, nella zona di via Cristoforo Colombo, ha deciso per la condanna a 5 anni nei confronti della donna. Alla Silvestri era stato contestato l'omicidio stradale aggravato, la ...

Francesco Valdiserri, il processo per l'omicidio stradale: Chiara Silvestri condannata a 5 anni con rito abbreviato Corriere Roma

Il gup ha anche disposto una provvisionale di 800mila euro alla famiglia.