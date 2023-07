Francesco Valdiserri | perché la ragazza che l' ha travolto è stata condannata solo a 5 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una condanna a cinquedi carcere per Chiara Silvestri, la ventitreenne che ha investito e ucciso, il ragazzo di 18che la notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2022 è statomentre camminava sul marciapiede della Cristoforo Colombo, all’altezza di via...

È stata condannata a cinque anni di carcere Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che la notte del 19 ottobre scorso ha investito, uccidendolo, Francesco Valdiserri a Roma nella zona di via ...