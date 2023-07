Francesco Valdiserri | condannata a 5 anni per omicidio stradale la 24enne che lo investì | “Avevo bevuto | non ricordo lo schianto”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma - Chiara Silvestri, una giovane di 24, è stataa una pena di 5di carcere per l'investimento mortale del 18ennesulla Cristoforo Colombo, avvenuto la notte del 19 ottobre dell'anno scorso. Il pubblico ministero Erminio Amelio aveva richiesto una pena di

Morte, condannata a 5 anni Chiara Silvestri che lo investì e lo uccise È stata condannata a cinque anni di carcere Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che la notte del 19 ottobre ...E' stata condannata a cinque anni di carcere Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che la notte del 19 ottobre scorso ha investito, uccidendolo,a Roma nella zona di via Cristoforo Colombo. Lo ha deciso il gup Valerio Savio al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. Alla donna era contestato l'omicidio ...C'è la condanna con rito abbreviato, quindi con sconto della pena, per l' omicidio stradale di. Chiara Silvestri, la ventitreenne che ha investito e ucciso il diciottenne a Roma , mentre camminava su un marciapiede la sera del 20 ottobre 2022, è stata condannata a cinque ...

Alla 24enne è stata riconosciuta l'aggravante di guida in stato d'ebbrezza. La sentenza ha deciso anche una provvisionale di 800mila euro