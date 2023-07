Francesco Valdiserri | condannata a 5 anni Chiara Silvestri | la 24enne che lo travolse e uccise mentre camminava sul marciapiede della Cristoforo Colombo a Roma

(Di mercoledì 12 luglio 2023), 24, accusata di omicidio stradale aggravato, è stataa 5. Investì, uccidendolo, il 18enne, la notte dello scorso 19 ottobre. Il ragazzo, al momento dell’impatto, stava percorrendo a piedi unin viasi trovava in compagnia di un amico.è statacon il rito abbreviato, quindi con uno sconto di un terzopena. La ragazza – secondo quanto riporta il Corriere – dovrà dare 800mila euro di provvisionale alla famiglia. I fatti L’udienza si è tenuta davanti al gup Valerio Savio. In ...

