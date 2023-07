Francesco Valdiserri | Chiara Silvestri condannata a 5 anni per omicidio stradale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Condanna con rito abbreviato per la donna che ha investito e ucciso il diciottenne sulla Cristoforo Colombo, a Roma, il 20 ottobre del 2022, mentre camminava sul marciapiede

Francesco Valdiserri, il processo per l'omicidio stradale: Chiara Silvestri condannata a 5 anni con rito abbreviato Corriere Roma

Il giovane fu investito mentre camminava sul marcipiede in via Cristoforo Colombo, a Roma, la notte del 29 ottobre 2022. La 24enne accusata di omicidio stradale risultò positiva all'alcol test: condan ...Condanna con rito abbreviato per la donna che ha investito e ucciso il diciottenne sulla Cristoforo Colombo, a Roma, il 20 ottobre del 2022, mentre camminava sul marciapiede ...