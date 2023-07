...al processo sui controlli relativi alle presunte carenze igienico e sanitarie nell'San Paolo del quartiere Fuorigrotta di Napoli dove venne riscontrata, tra l'altro, la presenza di. ......che divise l'Italia negli anni sessanta al Tuscia Film Fest grazie a Il signore delle, ... Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in unpsichiatrico e sottoposto a una ...Quando arrivano all', Nemov ha contusioni su tutto il corpo, e una grave ferita alla gamba causata da una coltellata. Milashina riporta una lesione cranica e ha diverse dita delle mani rotte; ...

Formiche in ospedale a Napoli, raffica di assoluzioni Agenzia ANSA

La settima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Marta Di Stefano) ha assolto gli imputati al processo sui controlli relativi alle presunte carenze igienico e sanitarie nell'ospedale San ...Oggi in piazza San Lorenzo a Viterbo il regista presenterà il suo film sulla vicenda umana e giudiziaria di Aldo Braibanti VITERBO - Il racconto del caso che ...