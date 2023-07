Formia “Patto del Grande Blue” | presentato il “battello spazzamare elettrico”per il mare del Golfo

(Di mercoledì 12 luglio 2023)– E’ statoquesta mattina presso il Comune diil progetto ‘del’, iniziativa con la quale la Provincia, a fronte degli obiettivi di qualità dettati dal Piano di Tutela Acque Regionali, insieme ai Comuni di, Gaeta e Minturno, ha individuato ildi Gaeta quale area pilota per L'articolo Temporeale Quotidiano.

"PATTO DEL GRANDE BLUE", PRESENTATO IL BATTELLO ... Latina Tu

In azione per 2 mesi nelle acque del Golfo il battello full electric E- Pelikan. ‘Patto del Grande Blue’: il progetto che coinvolge Provincia di Latina e i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno Formia – ...Presentato il progetto “Patto del Grande Blue” della Provincia insieme ai Comuni di Formia, Gaeta e Minturno. Stefanelli: “Il protocollo mira a salvaguardare il mare con alcune azioni in linea con gli ...