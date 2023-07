Formia Festival del Teatro Classico | in scena “Le Nuvole” di Aristofane con la compagnia Castalia

...luci Giuseppe Filipponio suono Giorgio Bertinelli - movimenti coreografici Fabrizio Federici - assistente alla regia Lorenzo Molina - organizzazione Rossella Compatangelo DATE ESTIVE...Gli stessi membri il 25 giugno decreteranno il vincitore della 1ª edizione delMusica ... ALFONSO CAPRIA da Crotone con il brano " L'aria ", CAMILLA PANDOZZI da(Latina) con il brano " ...... Pierguido Asinari (scrittore), Chiara Bella (direttrice artisticaMusic Bella), ... I 22 semifinalisti sono ALFONSO CAPRIA da Crotone con " L'aria ", CAMILLA PANDOZZI da(LT) con ...

VIII edizione del Festival del Teatro Classico di Formia: sette ... Comune di Formia

FORMIA – La carovana del Teatro Bertolt Brecht di Formia riprende il suo viaggio: dall’11 al 16 luglio sarà in Spagna per il festival internazionale “I fari culturali del Mediterraneo” che coinvolge G ...FORMIA – Sabato 8 luglio 2023, alle ore 21:30, presso l’Area Archeologica di Caposele, prende il via l’ottava edizione del Festival del teatro classico di Formia 2023, con la direzione artistica di Vi ...