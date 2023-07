Fondi “Percorsi d’Arte” | dal 16 luglio al 3 agosto quattro artisti in mostra tra pittura e scultura

... avanzano la richiesta di utilizzareesterni alla Politica agricola Comune (Pac) e ... o vietando interventi su decine di migliaia di km difluviali (con gli effetti drammatici che ne ...Sempre dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono arrivati 715mila euro diper idi autonomia delle persone con disabilità. Finanziati 211mila euro per il sostegno alle ...Sempre dal ministero del lavoro e delle politiche sociali sono arrivati 715mila euro diper idi autonomia delle persone con disabilità e 211mila euro per il sostegno alle capacità ...

Recco, oltre 5 milioni dai fondi Pnrr per realizzare 17 progetti Bizjournal.it - Liguria

Oltre 5 milioni dai fondi Pnrr per realizzare 17 progetti nella città di Recco. Il sindaco Gandolfo: «Opportunità importante per far crescere la nostra città». Grazie ai finanziamenti dai fondi Pnrr, ...Le risorse stanziate dalla Regione per costruire azioni di orientamento e formazione: 32 i progetti approvati in Emilia-Romagna che coinvolgeranno 1.147 ragazzi e ragazze ...