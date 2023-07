Fondazione Sodalitas | aperte le candidature per Cresco Award

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Premiare i Comuni, le Città Metropolitane, le Unioni o i Raggruppamenti tra Comuni, le Comunità Montane che si distinguono per la loro capacità di progettare e realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio, in linea con gli Obiettivi (Sdgs) definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. Questo l’intento di ‘Città Sostenibili’, il contest promosso dacon il patrocinio e la collaborazione di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che riparte con il nuovo bando rivolto agli 8.000 Comuni italiani con l’obiettivo di far emergere e premiare l’impegno nel far crescere i territori locali dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il concorso giunto alla ottava edizione ha anche il patrocinio della Commissione Europea, del ministero dell’Ambiente e della ...