“Follia | dopo tutto questo” Temptation Island | la coppia esce insieme Il pubblico esplode

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fidanzati da ben undici anni, per due lei lo ha tradito con un uomo più grande e per uno lui sapevama non aveva il coraggio di affrontare la compagna nonostante il grande tormento interiore. Finalmente poi Davide si decide e affronta Alessia che a quel punto chiude l’altra relazione. Lui, apparentemente, la perdona ma non ripiù a essere come prima con lei. Da lìmail falò è critica. È facile che accada, non è né la prima né l’ultima volta che unadelude i telespettatori, nel corso delle puntate di2023, come nelle precedenti edizioni del format della tentazione, gli appassionati seguono attentamente le vicende dei fidanzati/fidanzate scegliendo da che parte stare. In ...