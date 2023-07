Foggia | trovati morti in una vasca per l’irrigazione i due fratellini di 6 e 7 anni scomparsi ieri

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tragedia nelno. È finita nel modo peggiore la disperata ricerca dei duedi 6 e 7dispersia Manfredonia, in provincia di. I due, di origine rumena. I due bimbi sono statiin unapernelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta.i duedispersiA recuperare i corpi senza vita i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. L’acqua del vascone era profonda tre metri. I genitori avevano denunciato la loro scomparsapomeriggio, non trovandoli in casa. Le ricerche dei ...

Foggia, trovati corpi dei fratellini scomparsi: erano in vasca di irrigazione

