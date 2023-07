Foggia | ritrovati corpi dei due fratellini scomparsi | erano in una vasca d’irrigazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023)morti in unaper l’irrigazione nelle sperdute campagne in contrada Fonterosa tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di, idei duerumeni di 6 e 7 annida ieri pomeriggio. A recuperare i duecini senza vita , i sommozzatori del nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti L'articolo proviene da Il Difforme.

... in provincia di, i due fratelli di nazionalità rumena di 6 e 7 anni scomparsi da martedì ... tutti avevamo sperato sino all'ultimo che potessero esseresani e salvi. La comunità di ...Sono statii corpi dei due fratellini dispersi da diverse ore a Manfredonia, in provincia di. Sono stati trovati morti all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona e dove ......nelle campagne in contrada Fonterosa tra Manfredonia e Zapponeta in provincia di, i due ... tutti avevamo sperato sino all'ultimo che potessero esseresani e salvi", scrive sulla sua ...

Foggia, trovati corpi dei fratellini scomparsi: erano in vasca di irrigazione Adnkronos

I genitori nel pomeriggio, non trovandoli in casa, situata nei pressi di contrada Fonterosa sulla strada che da Manfredonia conduce a Zapponeta, avevano lanciato l'allarme avviando le ricerche. Le lor ..."La tragedia dei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt’Italia nel cuore della notte. Nonostante i primi drammatici dettagli della ...