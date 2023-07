Foggia | fratellini di 6 e 7 anni trovati morti annegati in un vascone d' irrigazione profondo 3 metri

Sono stati trovati morti in una vasca per l'irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di, i duerumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ieri pomeriggio dopo essersi allontanati dalla propria abitazione. A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di ...Sono stati trovati morti in una vasca per l'irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di, i duerumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ieri pomeriggio. A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del ...Dopo alcune ore di ricerche sono stati ritrovati morti dueche risultavano dispersi a Manfredonia, nel Foggiano. I corpi senza vita dei due bambini ... nelle campagne in provincia di. ...

Manfredonia (Foggia), trovati i corpi dei due fratellini dispersi: morti in un bacino per l'irrigazione TGCOM

Nel pomeriggio di ieri si erano allontanati dalla loro abitazione. I genitori avevano dato l'allarme dopo aver trovato le loro ciabattine nei pressi del vascone ...Le ciabattine accanto al bordo della vasca: il dubbio se siano scivolati o si siano tuffati volontariamente, non riuscendo più a uscire ...