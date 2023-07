Floro Flores | “Giocare nel Napoli una delle gioie più grandi Vi spiego perchè rifiutai la Juventus”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’ex attaccante del, Antonio, ha condiviso le intense emozioni legate alla sua esperienza con la squadra partenopea., che ha iniziato la sua carriera nel vivaio dele ha debuttato con la maglia azzurra nella stagione 2000-2001 sotto la guida di Zeman, ha parlato della sua esperienza nel club durante un’intervista con 1 Station Radio. Ha descritto ilper ilcome unapiùche un calciatore possa provare, paragonandola addirittura alla nazionale. Ha sottolineato, però, che non è andato tutto come sperava. “Credo sia unapiù belleper un giocatore. Quando sei bambino ...

... Santa Mariana de Jesus Paredes y, collocata in una delle nicchie che circondano la basilica ... La foresta Otonga in Ecuador è ricchissima di sorgenti d'acqua e racchiude un patrimonio- ...E in campo ci saranno giocatori illustri, ex campioni di Serie A, come D avide Moscardelli, Gennaro Iezzo, Emanuele Calaió, Sodinha,, Nicola Mora, Ivano Trotta, Mendil Nassim e ...Notizie Calcio Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio, ex calciatore e allenatore: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Floro Flores: 'Napoli, prendilo: è uno dei più forti che abbia mai visto' AreaNapoli.it

L'ex attaccante del Napoli, Antonio Floro Flores, ha condiviso le intense emozioni legate alla sua esperienza con la squadra partenopea.Y si contamos con notas de flores, tendremos asegurado el toque femenino que, dependiendo de la flor, también puede recordarnos a una persona especial. Es por esto que, a continuación, te ...