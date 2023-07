FlixBus | anche in Italia arrivano gli autobus con pannelli solari

(Di mercoledì 12 luglio 2023)introduce i nuoviconnell’ambito di una visione sempre più orientata a una mobilità green, e in linea con l’obiettivo di diventare un’azienda 100% climate neutral. Il progetto pilota riguarderà inizialmente due mezzi impiegati per le tratte internazionali Milano – Marsiglia e Milano – Monaco. Un’iniziativa ambiziosa frutto della cooperazione trae l’operatore Morandi S.r.l., partner storico di Varese e responsabile dell’operatività delle linee coinvolte. «Rispetto ai veicoli impiegati finora – ha spiegato Andrea Incondi, Amministratore Delegato di– i duedotati di, consentiranno un risparmio di carburante del 3 – 4%, con una conseguente ...

organizzata in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare Innovazione (IPI), insieme all'AD di FlixBus Italia, Andrea Incondi , ha partecipato l'Onorevole Gerolamo Cangiano (FdI)

Sostenibilità: FlixBus lancia in Italia i primi autobus a pannelli solari. L'AD Incondi: «Diventare carbon neutral entro il 2040».Roma (askanews) - Nell'ambito di una visione sempre più orientata a una mobilità green, e in linea con l'obiettivo di diventare un'azienda 100% climate neutral, FlixBus ha presentato, nella Sala Stamp ...