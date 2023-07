Fisco | Richetti Az-Iv | ' sì a riforma che riprende legge delega Draghi'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Oggi il Governo prende lafiscale di, toglie il catasto e aggiunge in premessa l'intenzione di realizzare il taglio delle tasse. Come si fa a non votare lafiscale di? Anche se il testo contiene oggi la promessa di un taglio delle tasse irrealizzabile. Così come se andiamo a votare sull'abuso di ufficio non so che succede in Aula”. Lo ha affermato Matteo, capogruppo di Azione-Italia viva a Montecitorio, alla presentazione del libro di Antonio Noto ‘Chi ha cambiato l'Italia?' tenuta nella sala stampa della Camera.

La proposta sottoscritta da M5s, Sinistra Italiana, Azione, Pd, Europa Verde e +Europa e spiegata in una da Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Matteo Richetti ... come non firmerà proposte su ...Testardamente ci riprovano: le opposizioni tentano di unirsi sul tema del lavoro. Paga oraria non sotto i 9 euro: questo il testo del ddl unisce per la prima volta tutta la coalizione che va da Schlei ...