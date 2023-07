Fisco | ok del governo a un odg Pd sull’evasione fiscale ma la maggioranza lo boccia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 luglio 2023)battuto nell’Aula della Camera su un ordine del giorno di Gianni Cuperlo del Pd alla riforma. Il testo, su cui il sottosegretario all’Economia Federico Freni aveva espresso parere favorevole, è statoto con 148 no e 131 sì. I deputati di opposizione dicono che la «ha sconfessato il sottosegretario». E il sottosegretario Freni lascia brevemente l’Aula per poi rientrare. Palazzo Chigi aveva dato parere favorevole ad un ordine del giorno del democratico Gianni Cuperlo che lo impegnava ad una campagna informativa per il contrasto all’evasione. Laperò ha votato in dissenso dalndolo. July 12, 2023 Leggi anche: Sondaggi, Fratelli d’Italia perde due punti in 10 giorni. Ma la ...