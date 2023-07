Fisco | De Raho M5S | ' governo boccia nostro odg e dice sì a nuovi condoni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - "Con un Ordine del giorno a mia prima firma il M5S chiedeva semplicemente di escluderefiscali. Ma il, rinverdendo una tradizione sempre in voga nel centrodestra dai primi anni duemila, ha dato parere contrario e l'odg è statoto. Evidentemente hanno in cantiere altre sanatorie fiscali, accettando che si sottraggano altri soldi alla sanità, all'istruzione e in generale al bene della collettività". Così il deputato M5S Federico Cafiero Dein aula durante il dibattito sugli odg relativi delega fiscale. "La nostra richiesta - continua - era fondata sull'allarmante quadro delineato dal Decreto bollette delMeloni, che prevede l'estensione della non punibilità per omesso versamento di Iva, ritenute e per indebita ...