Fisco | Calenda | ' riproposto schema Draghi | accettati nostri emendamenti su no a flat tax'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto un'opposizione nel merito, sui temi e non pregiudiziale. Lo abbiamo fatto da ultimo sul salario minimo con le altre opposizioni, lo facciamo oggi votando la delega fiscale: il Governo non ha fatto altro che riproporre lodi, accettando isull'eliminazione dellatax, sulla detassazione dei premi di produttività, e Industria 4.0. Semplice buon senso". Così Carlo, leader di Azione.

Fisco: Calenda, ok alla delega, da noi buonsenso Agenzia ANSA

