Fisco | alla Camera primo giro di boa per delega Governo accelera

Una parte importante della delega è riservatasemplificazione dei procedimenti dichiarativi, ... Quanto alle procedure di accertamento, il nuovopunta sul potenziamento della cooperative ...Ecco perché non possiamo esimerci dal chiedere la proroga al governo estessa Agenzia delle Entrate"."In cinquant'anni il cittadino ha sopportato eroicamente la complicazione, questa delega riequilibra il rapporto con il. Esprimo grande soddisfazione per il via libera della Cameraprima ...

Fisco, la maggioranza boccia un ordine del giorno alla delega fiscale approvato dal governo Milano Finanza

L'esecutivo vuole accelerare l'iter parlamentare per giungere all'approvazione definitiva prima della pausa estiva, questo almeno l'auspico del vice ministro ...“Dalla revisione delle imposte sui redditi e a seguire sull’IVA, sull’IRAP che gradualmente verrà eliminata, ai tributi minori da accorpare e semplificare, alla riduzione delle tasse su tredicesima, s ...