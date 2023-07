Firenze | violenza sessuale | 24 minori denunciati per atti commessi contro due 12enni La scoperta della madre

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza CiberneticaPolizia Postale per la Toscana, coordinata dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, ha consentito di identificare e indagare, a vario titolo, 24 minorenni, peraggravata commessa in danno di due dodicenni, oltre che per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografiale