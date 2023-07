Firenze | al Niccolini la presentazione del libro sui ' segreti' tra l' Orcia e la Chiana

Il 13 luglio Antonio Pagliai presenta il libro di Enrico Fiori pieno di storie e curiosità: dai posti dove cercare il tartufo a come si cucinano i "pici"Di seguito lo Staff Tecnico della Prima squadra per la stagione 2023/24 Italiano Vincenzo " Responsabile della Prima SquadraDaniel " Allenatore in seconda della Prima Squadra Campo Pietro ...... svelato oggi 26 giugno ain conferenza stampa. Un invito a riscoprire il valore della ...all'interno del progetto Graphic Novel Theatre grazie all'adattamento e la regia di Francesco, ...

Firenze, al Niccolini la presentazione del libro sui 'segreti' tra l'Orcia ... LA NAZIONE

Il 13 luglio Antonio Pagliai presenta il libro di Enrico Fiori pieno di storie e curiosità: dai posti dove cercare il tartufo a come si cucinano i “pici” ...Nel calciomercato giovanile degli allenatori il Signa piazza il colpo grosso e si accorda con mister Francesco Guidotti che guiderà la squadra Juniores. La trattativa è stata portata a termine dal res ...