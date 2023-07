L'estremo difensore blucerchiato era finito nel mirino della, ma il suo nome circolava ... Tradotto: Audero fa parte di questo novero, e per lasciarlo partireun'offerta importante . ...Alla presentazione dei palinsesti di La7 ha parlato anche della sua grande passione, la(di Antonino ...L'expiace molto a Luis Enrique che lo ha promosso nel novero dei candidati qualora ...un bomber. Dopo aver incassato il sì del giocatore all'ipotesi parigina, l 'agente Ristic ne ha ...

Fiorentina, serve un rinforzo a destra. Gendrey ipotesi viva Calciomercato.com

L'Empoli è pronto a salutare Fabiano Parisi, con l'arrivo di 10 milioni più bonus, e a cercare un sostituto. Si guarda al Parma e al Pisa per la corsia mancina, mentre per il portiere si punta su Elia ...Diciamo pure che a Firenze di affari sfumati al fotofinish ne hanno visti diversi anche negli ultimi anni e finché non ci sono le firme non c’è sicuramente da star tranquilli. Ma la trattativa fra Fio ...