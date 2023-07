Fiorentina | Sabiri | 'Voglio dare il 100% e giocare ad alti livelli | Firenze mi permetterà di farlo'

Lo ha detto il neo centrocampista viola, Abdelhamid, nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale gigliato. "Ho seguito lal'anno scorso in quasi tutte le partite e ...Commenta per primo Il DG dellaJoe Barone è intervenuto ai canali telematici del club parlando così: 'E' davvero un ...L'ho visto già in forma, è arrivato preparato come anche altri ...Abdelhamidha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della, parlando delle sue emozioni nei primi giorni da giocatore viola. ' Ho questa grande opportunità, sono felice di essere qui e ...

Fiorentina, il benvenuto del club a Sabiri: "Welcome". Prime foto in maglia viola TUTTO mercato WEB

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri è intervenuto a "Social club" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola, a partire dalla presenza di ..."Sono molto felice di essere un giocatore della Fiorentina, voglio dare il 100% e il massimo per questa squadra e per questa opportunità". Così il neo centrocampista della Fiorentina, Abdelhamid Sabir ...