Fiorentina | Sabiri | “Grande opportunità | qui voglio crescere ancora”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Abdelhamidha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della, parlando delle sue emozioni nei primi giorni da giocatore viola. “Ho questa, sono felice di essere qui edare il 100% – spiega il centrocampista marocchino ex Ascoli e Sampdoria –per raggiungere un livellopiù alto, l’anno scorso ho seguito la squadra e credo di essere nel posto giusto per il mio modo di giocare. Mister Italiano? Non ci hoparlato, ci incontreremo stasera.”a Firenze trova anche Amrabat, compagno di squadra in nazionale: “Spero di giocarci insieme, è un giocatore importante sia per il Marocco che per la. Dà sempre il massimo ed è ...

Commenta per primo Il DG dellaJoe Barone è intervenuto ai canali telematici del club parlando così: 'E' davvero un ...L'ho visto già in forma, è arrivato preparato come anche altri ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVEallaIl trequartista marocchino, ...L'allenatore Vincenzo Italiano , assieme al suo staff di collaboratori, e(primo volto nuovo della, acquistato dalla Sampdoria) sono invece arrivati già ieri pomeriggio. Per oggi il ...

"Sono molto felice di essere un giocatore della Fiorentina, voglio dare il 100% e il massimo per questa squadra e per questa opportunità".Il DG della Fiorentina Joe Barone è intervenuto ai canali telematici del club parlando così: "E' davvero un piacere essere qua e vedere arrivare i ragazzi. Il lavoro di questi anni, per il quale va ri ...