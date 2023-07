Fiorentina | il Viola Park cambia nome | ecco come si chiamerà

Il centro si chiamerà Rocco Commisso Training Center, in omaggio al presidente... il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, di primo mattino, è iniziata ufficialmente la nuova stagione della. Per la prima volta la squadrasvolgerà il ritiro in città, nella ...Lo ha detto il direttore generale della, Joe Barone , nel corso del primo giorno del ritiro della squadra di Italiano all'interno del nuovo 'Park' a Bagno a Ripoli. 'Altre emozioni ...

Imperversa l’anticiclone africano, con il bollino rosso della protezione civile e gli oltre 32 gradi della prima mattina di oggi, 12 luglio 2023: la Fiorentina sfida questo clima e apre ...La Fiorentina punta a rifarsi il look sulle fasce: Pradè attende l'offerta per Jonathan Ikoné prima di fiondarsi su Riccardo Orsolini ...