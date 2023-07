Fiorentina | Commisso | “Le finali perse bruciano | ma ho fiducia nella squadra Lo stadio? Stiamo aspettando”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il presidente della, Rocco, al quale i collaboratori hanno vopluto dedicare il Viola Park, ribattezzandolo "Rocco Btraining center", ha rilasciato un'intervista al sito www.diretta.it nel giorno del raduno della. Ha detto:“Sono ancora deluso dalle due sconfitte, ma guardo al futuro con. Le sconfitte nelle duetuttavia è importante guardare oltre i risultati e riconoscere gli obiettivi che abbiamo raggiunto durante la passata annata sportiva. Abbiamo ottenuto un buon piazzamento in campionato, partecipato alle competizioni europee e dimostrato di avere unatalentuosa e in crescita"

Il presidente della, Rocco, è stato intervistato da diretta.it alla vigilia di quella che sarà la quinta stagione del patron alla guida del club viola. Diversi i temi affrontati, a cominciare dalla ...Commenta per primo Il presidente dellaRoccoè intervenuto in un'intervista ai colleghi di diretta.it . Queste le sue parole: 'Sono ancora deluso dalle due sconfitte ma guardo al futuro con fiducia. Le sconfitte nelle ...Il primo allenamento al Viola Park è stato per i giocatori e per la dirigenza viola un condensato di emozioni, in una data che resterà storica per tutta la società: mai lainfatti aveva ...

Oltre a Parisi per cui ormai mancano soltanto visite mediche e firma, la Fiorentina ha messo nel mirino un altro terzino, di proprietà del Lecce ..."Sono ancora deluso dalle due sconfitte, ma guardo al futuro con fiducia. Le sconfitte nelle due finali bruciano tuttavia è importante ...