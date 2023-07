Fiorentina | al via il raduno | primo giorno al Viola Park

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Laha iniziato ilin quel del, nuova casa del club gigliato che verrà inaugurata nel prossimo settembre. I giocatori si sono radunati nella mattinata di mercoledì 12 luglio verso le 8.00 di mattina quando Biraghi e compagni hanno svolto i test fisici e medici per poi, nel pomeriggio, ritrovarsi in campo. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali fino a metà giugno scorso, ovvero Amrabat, Milenkovic, Kouame e Nico Gonzalez, oltre al duo Amatucci-Kayode, protagonista con l’Under 19 azzurra degli Europei di categoria in svolgimento a Malta. Buoni anche il numero di abbonamenti per la prossima stagione con il clubche ha comunicato di aver superato quota diecimila abbonamenti venduti per le gare casalinghe. Italiano ritroverà i suoi giocatori nella ...

Agenzia Roma, 12 lug. "Voglio dare il benvenuto a tutti, calciatori e staff e dipendenti, in quella che da oggi sarà la vostra nuova casa. Abbiamo… Leggi ...