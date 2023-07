Fiorello “sfrattato” da via Asiago | “Venga a Ostia | è perfetta per Viva RaiDue”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 luglio 2023)– “scelgaper la nuova stagione di. Il mare e i colori del litorale romano possono essere lo sfondo perfetto per lo show mattutino della Rai che potrebbe finalmente garantire la giusta ribalta nazionale a. Crediamo che il Pontile con piazza dei Ravennati o piazza Anco Marzio siano delle cartoline perfette per lanciare l’immagine dial grande pubblico”. Così in una nota Francesco Bucci, Coordinatore dei Giovani di Forza Italia nel Municipio Roma X e Giorgio Gastaldi, presidente dell’associazione “Imprese e Professioni”. “Lo show di– continuano Bucci e Gastaldi – darebbe un grande contributo nel rilanciare l’immagine del litorale oltre ad essere un’attrattiva per i visitatori. ...