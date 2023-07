“Finalmente dottoresse” Le amiche vip e colleghe di Canale 5 laureate lo stesso giorno

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Doppia notizia meravigliosa dalle vip della tv, che hanno ottenuto la laurea lo. A fare l’annuncio sono state le due donne sui rispettivi profili social ufficiali. Una gioia enorme per loro, che hanno festeggiato alla grande uno dei traguardi più importanti della loro vita. Sono stati tantissimi i messaggi ricevuti dalle due, che hanno anche fatto sapere in cosa si sono. Un momento davvero impossibile da dimenticare. E due mesi prima che queste due vip della tv ottenessero la laurea, c’era stato un figlio di una famosa ad ottenere loobiettivo. Il figlio fresco di laurea di Carla Bruni è nato nel 2001 dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la modella e cantante è stata legata per 7 anni, dal 2000 al 2007. Dal marito Nicolas Sarkozy ha invece avuto ...

Lesi guardano, una punta gli occhiali sul naso e fissa quello che scrive Leon, io ci ... "Sì,posso smettere di salire sull'aereo temendo che Leon finisca in una casa famiglia" . ......pandemico e le sfide ulteriori per portare a termine il percorso universitario chequest'... Si passa poi alla chiamata sul palco dei neoe dottori, per la consueta fotografia con ...Lesi guardano, una punta gli occhiali sul naso e fissa quello che scrive Leon, io ci ... "Sì,posso smettere di salire sull'aereo temendo che Leon finisca in una casa famiglia" . ...

Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi di Avanti un altro si sono ... Fanpage.it

Il sindaco: 'Noi eravamo molto fiduciosi che la ragionevolezza avrebbe avuto la meglio, ma non era assolutamente scontato' ...Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, la Miss e la Regina del web di Avanti un altro, si sono laureate ieri: con un post su Instagram hanno comunicato ...