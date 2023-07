Final Fantasy XVI | il team di sviluppo parla dell’eventuale DLC

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La fantasia chee mai fu: dopo i molti consensi tra pubblico e critica,XVI potrebbe ricevere un’espansione DLC Con l’ormai famigerata “Compilation of” dedicata al settimo capitolo, la serie ammiraglia di Square-Enix non è certo estranea al concetto di sequel diretti ed espansioni: in tal senso, essendo i DLC l’equivalente contemporaneo delle riedizioni dei tempi che furono, viene da chiedersi seXVI intenda battere il ferro finché è caldo. Gli sviluppatori hanno giàto di questo sedicesimo episodio definendolo narrativamente autosufficiente e, pertanto, autoconclusivo. Prima del lancio, però, il produttore Naoki Yoshida ha voluto lasciare una finestra aperta per l’eventualità di contenuti scaricabili, a patto che la reazione dei giocatori sia ...

Square Enix ha insistito più volte sul fatto cheXVI sia stato scritto e realizzato come una storia unica e autosufficiente con un finale definito e conclusivo, ma prima del lancio, il produttore Naoki Yoshida aveva anche detto che gli ...XVI è un'avventura completa, con un inizio e una fine, e nel corso della sua longeva campagna principale prova a non lasciare parentesi aperte e domande senza risposta. Il producer Naoki ...... se il riferimento aX aiuta a entrare più nell'ottica). Poiché quello della Vestale è un pellegrinaggio in tutto e per tutto, con i pericoli che ne conseguono, al suo fianco viaggiano ...

Final Fantasy 16: Square Enix sta valutando diverse opzioni per dei DLC Multiplayer.it

Anche in 'Final Fantasy XVI' la presenza di un pet arricchisce il gioco: tutto ciò che c'è da sapere su Torgal.Stando alle parole del producer Naoki Yoshida, il team di Final Fantasy 16 sta valutando delle idee per dei possibili DLC del gioco.