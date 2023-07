Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di luglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mercoledì 122023: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. L’aggiornamento giornaliero con descrizione e trame avviene intorno alle ore 9.00. Unknown 1: la piramide perduta (docu) – 3– Documentario sulle piramidi e l’antica cultura egizia con tutti i misteri che la circondano Tom Segura: Sledgehammer (stand-up) – 4– Lo show del celebre stand up comedian americano Il Principe (docu) – 4. La ...

Ambientata cinque anni dopo le vicende delStar Wars: Il ritorno dello Jedi , quindi dopo la caduta dell'Impero, laracconta dell'ex apprendista di Anakin Skywalker ed ex cavaliere Jedi, ...Che siate appassionati diTV, vi sentirete davvero protagonisti dell'azione, immersi in un suono ricco e avvolgente. Ma le sorprese non finiscono qui! Infatti, la Samsung QN90B è ...... regia di Kevin Connor -TV (2009) Bones -TV episodio 5×18 (2010) La lacrima del diavolo (The Devil's Teardrop), regia di Norma Bailey -TV (2010) NCIS -TV, 6 episodi (...

5 serie e film d’animazione da guardare in streaming a luglio 2023 Fumettologica

Isabel Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion si uniscono al cast di Superman: Legacy nei panni di Hawkgirl, Mister Terrific e Guy Gardner, una delle iterazioni di Lanterna Verde. Scopriamo quindi qualc ...Lamezia Terme – Lino Banfi apre la decima edizione del Lamezia Film Fest e lo fa con lo stile che si addice ad una grande istituzione del cinema nostrano. Un concentrato di comicità e aneddoti di vita ...