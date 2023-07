“Filippo | per favore” Richiesta choc a Temptation Island | la fidanzata di Federico più convinta che mai

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023)2023, in attesa della quarta puntata arriva uno spoiler interessante sulla coppia formata da Ale e. Sono ai ferri corti, lei ha chiesto il falò di confronto ma lui non si è presentato. Nel corso del precedente appuntamento, infatti, i telespettatori hanno notato la strana assenza dei due per tutto il tempo. Solo sul finaleBisciglia si è occupato della coppia di Trieste rivelando l’inaspettato. Durante il falò dei fidanzati,ha infatti visto labaciare il single Lollo; lei, invece, nel pinnettu ha scoperto che il compagno vorrebbe lasciarla ma non ha il coraggio. A quel punto la decisione di richiedere il confronto immediato, manon ha voluto saperne. “Il tuo fidanzato non ha accettato il falò – le ...