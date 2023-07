Filippo Facci | «Senza il contratto in Rai sono rovinato ma rifarei tutto | non mi pento»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo le polemiche scatenate per il suo corsivo su Libero e le accuse di stalking della ex moglieparla al Corriere della Sera. «Ho preso talmente tante pesciate ina, di recente e in passato, che non mi creo grandi problemi. Rivendico la mia coerenza equello che ho fatto o detto». «Cercavano l’incidente e alla fine l’hanno trovato»spiega che ha non poche difficoltà: «Passo da Milano 2 a Milano 2, convivo con la donna per cui ho lasciato la madre dei miei figli. A lei, quest’ultima, devo il più recente dei polveroni che mi hanno investito sui giornali.però felicissimo per questo spostamento, sentimentalmente e – cinico – perché la nuova soluzione implica un risparmio: non ho soldi e il ...

...nei giorni scorsi una giornalista ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per Rainews.it relativo al 'caso La Russa jr' e alle polemiche legate ai commenti della ministra Roccella e di,...Chi invece rischia di non sbarcare mai su Rai 2 è. Il giornalista è stato, negli ultimi giorni, al centro della bufera per via di una frase infelice sul caso che vede coinvolto ...Dopo le polemiche scatenate per il suo corsivo su Libero e le accuse di stalking della ex moglieparla al Corriere della Sera . "Ho preso talmente tante pesciate in faccia, di recente e in passato, che non mi creo grandi problemi. Rivendico la mia coerenza e rifarei tutto quello che ...

Che scivolata, quella di Paolo Petrecca, direttore di Rainews24, e subito schierato sulla nuova linea governativa da MinCulPop. Ci ...Il figlio di Silvio Berlusconi continua la sua riforma in casa Mediaset, all'insegna di un maggiore rigore e dell'abbandono del trash ...