Filippo Facci | confermato il programma in Rai? L' Ad Sergio prende tempo | «Decisione a breve | ma niente diktat»

(Di mercoledì 12 luglio 2023)re. Per far depositare almeno un po' del polverone che si è sollevato intorno a. «Comunicherò lapresa assumendone la piena...

Apro il file che Pages chiama "Untitled 222" e che a un certo punto salverò chiamandolo "" dopo due giorni in cui ripasso le due liste: quelli che mi toglieranno il saluto, quelli che mi quereleranno; dopo due giorni in cui mi chiedo come mi venga in mente di scrivere della ...Domenica 9 luglio il pezzo "caldo" per le redazioni politiche è quello sulla polemica legata ai commenti della ministra Eugenia Roccella e diche quella stessa mattina, sul caso La ...''Ci giunge voce che un pezzo di RaiNews sul caso del figlio di Ignazio La Russa sarebbe stato tagliato nella parte in cui riportava le annesse polemiche legate ai commenti di, caso su ...

Prendere tempo. Per far depositare almeno un po' del polverone che si è sollevato intorno a Filippo Facci. «Comunicherò la decisione presa assumendone la ...Tv pubblica nella tempesta per le accuse al giornalista. I consiglieri di minoranza: "Cancellare la sua striscia" ...