(Di mercoledì 12 luglio 2023)– @– Kf AdvIl progetto celebra uomini e donne che fanno del loro amore per il cavallo non solo un lavoro, ma un vero e proprio stile di vita VERONA – La corsa di avvicinamento a, la più importante manifestazione sul panorama equestre internazionale, in programma alla Fiera di Verona dal 9 al 12 novembre, inizia oggi, con il lancio della nuova compagna promozionale per la 125ª edizione.ha ingaggiato l’obiettivo esperto delper immortalare le diverse sfumature della relazione uomo-cavallo che rendono il salone un evento trasversale, in grado di attirare ogni anno oltre 140.000 ...

Fieracavalli, il fotografo Toni Thorimbert per la campagna 2023 L'Opinionista

In programma alla Fiera di Verona dal 9 al 12 novembre 2023, l'appuntamento è promosso attraverso gli scatti del fotografo Toni Thorimbert, visibili sui principali circuiti nazionali di affissione, su ...