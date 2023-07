Festival della Valle d’Itria nelle contrade | prima serata | un successo Martina Franca | ieri l' opera a San Paolo

...- piazza Duomo " Prato 3 settembre -Summer Knights - Piazza dei Cavalieri " Pisa 6 settembre - Brescia Summer Music - piazzaloggia " Brescia 7 settembre - Vicenza in- ...... di visioni alternativerealtà, di nuove e inedite opportunità. È questo lo spirito che anima la 53esima edizione del Santarcangelo, che porta nella cittadina romagnola teatro, danza e ...Il film dei due registi belgi, già vincitore del PremioCritica al 75°di Cannes e di ben quattro David di Donatello, racconta l'amicizia tra Pietro e Bruno, interpretati da Luca ...

Oltre duecentocinquanta programmi in concorso con una straordinaria partecipazione di più di ottanta broadcaster provenienti da tutti i continenti. Ha preso il via il lavoro delle giurie internazional ...«Lavorare per me è una necessità, mi tiene vivo, mi piace. È il mio sport di oggi». Protagonista di tanti film indimenticabili, l’attore e regista americano a ...