Peculiarità dellaè la donazione solenne dell'olio per la lampada votiva del Santo, che viene ... vanno coltivati i valori della carità e dell'amore proprio come SanGualberto ha ......lampada votiva che arde nell'abbazia millenaria di Vallombrosa (Firenze) in onore di san... Oggi ad accendere la fiamma che rende onore a tutti i forestali d'Italia - in occasione della......lampada votiva che arde nell'abbazia millenaria di Vallombrosa (Firenze) in onore di san... Oggi ad accendere la fiamma che rende onore a tutti i forestali d'Italia - in occasione della...

Festa S.Giovanni Gualberto patrono dei Forestali a Vallombrosa Espansione TV

San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d'Italia e fondatore dell'Ordine Monastico Benedettino Vallombrosano, di cui si ricordano oggi i 950 anni dalla morte - 12 luglio 1073 a Badia a Passignan ...Come da tradizione, che si rinnova ogni anno, si è svolta nella mattina nell’Abbazia di Vallombrosa la celebrazione di San Giovanni Gualberto, Patrono dei Forestali d’Italia e fondatore dell’Ordine Mo ...