Ai Bao ha dato alla luce nel luglio 2020 Fu Bao, il primo panda gigante nato indel Sud tramite riproduzione naturale. Ai Bao e Le Bao, il padre, sono arrivati indel Sud nel 2016 come ...Con la maglia della Nazionale disputa 49 partite e realizza 23 gol e disputa due Campionati del Mondo: Francia '98 e quello del 2002 indel Sud e Giappone. Tra club, nazionale maggiore e ...Due cuccioli gemelli di panda giganti sono nati indel Sud, nel parco a tema Everland. La notizia ha subito scatenato la curiosita' e l'eccitazione sul web, visto che si tratta di una prima volta nel Paese asiatico. Le immagini diffuse dal parco ...

Festa in Corea del Sud per la nascita di due panda giganti gemelli Agenzia askanews

Roma, 12 lug. (askanews) - L'Everland Zoo di Yongin, in Corea del Sud, ha pubblicato le immagini della nascita di due panda giganti, ...Tutti pazzi per i due cuccioli di panda nati in Corea del Sud: è la prima volta che nel Paese avviene un parto gemellare.