Fedez torna a parlare della malattia dopo un anno | come sta

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Personaggi tv. .to adel tumore al pancreas che lo ha colpito più di unfa in occasione del talk Brutto male addio a Il Temposalute a Milano. Il rapper ha deciso di raccontare cosa è cambiato in lui e cosa effettivamente è successoaver superato il terribile periodo. In quest’ultimo periodo lo abbiamo visto impegnato con il conceto LoveMi, dove si è esibito nel pieno delle sue forze, mare in forma e su un palco per il cantante non è stato facile.Leggi anche: Gerry Scotti contro: la replica del cantante Leggi anche:e Morgan, lite a “X-Factor”: eccostle cose Leggi anche: ...