Fedele Asl Lecce | ‘ora momento giusto per anti-zoster in vista autunno’

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – "Stiamo organizzando le giornate Open day per la somministrazione del vaccinoHerpes(fuoco di Sant'Antonio) in questo periodo perché in questo modo prepariamo le persone più fragili ad affrontare al meglio la stagione autunnale e invernale". Lo spiega Alberto, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di, in occasione del primo Open day per la somministrazione del vaccino-Herpesnel capoluogo salentino, organizzato questa mattina (dalle 8.30 alle 11.30) presso il camper ambulatorio medico mobile nel Distretto socio sanitarioin piazza Bottazzi. Un appuntamento dedicato alle vaccinazioni contro la patologia che per le persone a rischio può essere invalidante. Il calendario dell'azienda sanitaria prevede ...

Lo sottolinea Alberto, direttore del Dipartimento di Prevenzione delladi Lecce, in occasione del primo Open day per la somministrazione del vaccino anti - Herpes zoster nel capoluogo ...Lo spiega Alberto, direttore del Dipartimento di Prevenzione delladi Lecce, in occasione del primo Open day per la somministrazione del vaccino anti - Herpes zoster nel capoluogo ......partitici" ad affermarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio. "La ... attraverso le risorse pubbliche die Regione.

Fedele (Asl Lecce), 'vaccino anti-Herpes zoster cruciale in anziani' Adnkronos

(Adnkronos) – L’incidenza dell’Herpes zoster, noto come fuoco di Sant’Antonio, “negli anziani è elevata soprattutto in alcuni periodi dell’anno in cui altre malattie virali favoriscono la riduzione de ...(Adnkronos) – “Stiamo organizzando le giornate Open day per la somministrazione del vaccino anti Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) in questo periodo perché in questo modo prepariamo le persone più ...