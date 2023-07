Dopo ProcreazioneNel caso specifico è stato necessario eseguire unain vitro , ed in particolare l'iniezione diretta degli spermatozoi all'interno degli ovociti (ICSI). La ...... anche qui con particolare riferimento a coppie omogenitoriali e/o non conviventi", osserva la dottoressa Chiara Granato , embriologa ed esperta di sterilità e. "Le ...I medici hanno proceduto con unain vitro con iniezione diretta degli spermatozoi all'...dal ginecologo Andrea Carosso (che ha seguito il percorso della procreazione medica- ndr)...

Fecondazione assistita, chiamata dall'ospedale dopo 17 anni di attesa ilmattino.it

Diciassette lunghi anni: tanto ha atteso una donna di Frattamaggiore prima che la chiamassero dal centro di Procreazione medicalmente assistita per tentare di nuovo di realizzare il suo antico sogno..Non era mai successo: nonostante una rarissima malattia genetica che attacca vari organi del corpo, una donna di 32 anni, torinese, ha portato a termine la gravidanza. Mamma e bambino sono in ottime c ...