“Fascista e razzista” | i Placebo in concerto a Torino insultano Giorgia Meloni

(Di mercoledì 12 luglio 2023)vs. Martedì sera, durante il primo dei concerti previsti in Italia dalla storica band britannica, il frontman e chitarrista Brian Molko ha attaccato pesantemente la Presidente del Consiglio dal palco dello Stupinigi Sonic Park, a Nichelino (), di fronte a cinquemila spettatori. “Pezzo di m***,. Vaff***”, ha inveito in italiano il cantante anglo-statunitense dopo il quarto pezzo della serata: poco prima aveva dichiarato orgogliosamente di “sentirsi europeo” e aveva ringraziato la città diper “l’accoglienza”. Le dichiarazioni di Molko sono state riprese in diversi video, che stanno diventando virali sui social, pubblicati dai fan presenti al. Alla fine della serata il gruppo ha anche ...

