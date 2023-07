Faraoni | è lui il vice Di Lorenzo | Zanoli verso il prestito al Genoa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il Napoli programma il calciomercato estivo per prepararsi al meglio alla prossima stagione che partirà ufficialmente il 14 luglio con l’inizio del ritiro estivo a Dimaro Folgarida in Trentino. La dirigenza del Napoli, con De Laurentiis che ha appena ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo che corrisponde al nome di Mauro Meluso, sembrerebbe pronta a chiudere un acquisto davvero importante in difesa. Mai come quest’anno è mancata la presenza di unDiin difesa: un giocatore capace di ricoprire perfettamente il ruolo del capitano senza rimpiangere una sua eventuale assenza. Quest’anno è toccato anella prima parte di stagione, solo che nel mercato di gennaio è stata presa la decisione di mandarlo inalla Sampdoria per permettergli di crescere e di giocare con continuità. Al ...

... anche quest'anno tornerà in Umbria per raccontare al pubblico dell'Isola del libro Trasimeno le ultime scoperte dafatte nella terra dei, delle mummie e delle piramidi. E visto che per ...Viene, forse, Davidea vedere o' mare quant'e' bello… o' mare e Napule. E viene, ... Certo, il fuoriclasse del Napoli si è rivelato un fenomeno come pochi ce ne sono in giro, ma con...Se questo è il giocatore, oggi in Europa ce ne sono pochi come. Ha una capacità dinamica di ...come vice Di Lorenzo Un ragazzo che ha avuto un po' di sfortuna, altrimenti avrebbe avuto una ...

De Canio: "Spero che il Napoli prenda lui a centrocampo, Faraoni ... CalcioNapoli24

(di Luciano Fioramonti) Parigi rappresentò una tematica costante nel percorso artistico di Sante Monachesi. Il lungo legame dell' esponente del secondo Futurismo con la capitale francese è al centro ...Il mercato del Napoli è ufficialmente iniziato. Il presidente Aurelio De Laurentiis, il suo staff e l'allenatore Rudi Garcia hanno programmato le prime ...