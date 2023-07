Faraoni al Napoli | pronto triennale con opzione per un altro anno Affare in dirittura di arrivo Tmw

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’alsembra indi. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, la trattativa trae Hellas Verona dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Per, che costa 3 milioni, èunconper uncon uno stipendio di un milione di euro a stagione. Tuttomercato scrive: “avanti tutta. Secondo quanto raccolto da TMW le parti sono al lavoro per chiudere il trasferimento del terzino classe ’91 dall’Hellas al. Il Verona chiede 3 milioni di euro, l’è destinato a sbloccarsi nei prossimi giorni. Per il giocatore ...

Calciomercato- Davidevicinissimo al: lo confermano i colleghi di Tuttomercatoweb . Mercatolibera Zanoli Tanto che, si legge sul portale, c'è praticamente il via libera per il prestito di Alessandro Zanoli pronto a una nuova avventura dopo l'ultimo prestito alla Sampdoria. ...'C'è una ultimissima di mercato che riguarda il: se Alessandro Zanoli dovesse andare partire ed andare in prestito al Genoa, al suo posto arriverà Marcodal Verona al' ...Calciomercato SSC- Come conferma l'edizione odierna di Repubblica, "Ma nel reparto arretrato è alle porte pure ...con il Verona per il trasferimento agli ordini di Garcia del terzino, ...

L’indiscrezione: Faraoni-Napoli, il via libera è vicino Alfredo Pedullà

Faraoni-Napoli avanti tutta. Secondo quanto raccolto da TMW le parti sono al lavoro per chiudere il trasferimento del terzino classe '91 dall'Hellas al Napoli. Il Verona chiede 3 milioni di euro, l'af ...In attesa di conoscere chi sarà il sostituto di Kim, il Napoli sta mettendo a segno il primo tassello del mercato estivo. Il prescelto come vice Di Lorenzo sulla fascia destra è Davide Faraoni, sempre ...